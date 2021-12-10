По данным журналистов, скорее всего свинья уже пошла на мясо, поскольку привезли ее на экзекуцию к тату-мастерам только ради рекламы салона. Сами же представители Tattoo Lamarch Studio не видят в своем обращении с животным негуманного поступка.

Киевская тату-студия решила хайпонуть и якобы набила большое тату на спине живой свиньи

При этом они катались на животном, использовали его ради фото со связанными конечностями, и вообще издевались над ним.

Все рейтинги заведения обрушены

После того, как скандал с использованием свиньи ради пиара получил огласку, за дело взялись полицейские.

Правоохранителям владелец объяснил, что татуировки животному не делали, но никаких угрызений совести не чувствуют.

Мужчина говорит, что использование свиньи – пиар-стратегия студии. Объяснение обществу он намерен предоставить днем ​​10 декабря.

Впрочем, попытка хайпа потерпела крах. Сейчас в Google салон подписан как "скотобойня", а рейтинг студии составляет 1,9 балла из 5.

Зоозащитники требуют наказания

Активисты, проанализировавшие фото и видео со свиньей, утверждают, что в Tattoo Lamarch Studio животное находилось в огромном стрессе.

Свинья была привязана на полу, когда они делали эти ущербные селфи – и это нарушение закона о защите животных от жестокого обращения,

– прокомментировал зоозащитник Александр Тодорчук.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления и выяснить всех причастных к жестокому обращению с животным.