За даними журналістів, скоріш за все, свиня вже пішла на м'ясо, оскільки привезли її на екзекуцію до тату-майстрів лише заради реклами салону. Самі ж представники Tattoo Lamarch Studio не вбачають у своєму поводженні з твариною негуманного вчинку.

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При цьому вони каталися на тварині, використовували її заради фото зі зв'язаними кінцівками, та взагалі знущалися з неї.

Всі рейтинги закладу обвалені

Після того, як скандал з використанням свині заради піару набув розголосу, за справу взялися поліцейські.

Правоохоронцям власник пояснив, що татуювання тварині не робили, але жодних докорів сумління не відчувають.

Чоловік каже, що використання свині – піар-стратегія студії. Пояснення суспільству він збирається надати вдень 10 грудня.

Втім, спроба хайпу зазнала краху. Наразі у Google салон підписаний як "скотобійня", а рейтинг студії складає 1,9 бала з 5.

Зоозахисники вимагають покарань

Активісти, які проаналізували фото та відео зі свинею, стверджують, що у Tattoo Lamarch Studio тварина перебувала у величезному стресі.



Свиня була прив’язана на підлозі, коли вони робили ці ущербні селфі – і це є порушенням закону про захист тварин від жорстокого поводження,

– прокоментував зоозахисник Олександр Тодорчук.

Правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину та з'ясувати всіх причетних до жорстокого поводження з твариною.