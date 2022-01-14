В центре Львова полицейские "накрыли" наркопритон: фото с места происшествия

Львовские правоохранители разоблачили в центре города наркопритон. Они задержали владельца квартиры и мужчину, который находился в розыске за кражи.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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Во Львове "накрыли" наркопритон

Львовские правоохранители разоблачили наркопритон. По информации ZAXID.NET он был размещен в центре города. Правоохранители задержали владельца квартиры по подозрению в распространении наркосодержащих таблеток и психотропов. Во время обыска в квартире 49-летнего львовянина правоохранители нашли:

наркосодержащие таблетки, в частности, медицинский метадон;

свертки с веществом, похожим на марихуану;

устройства для употребления наркотиков и психотропов;

полученные от незаконной деятельности деньги и другие вещественные доказательства.

Кроме того, полицейские обнаружили в квартире мужчину, который находился в розыске за кражи в Одесской области. Вскоре правоохранители передадут его одесским коллегам.

Смотрите фото обыска в наркопритоне / Фото полиции Львовской области

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Злоумышленнику готовят подозрение

Вскоре суд изберет владельцу квартиры меру пресечения. Злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в:

"незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов";

"организации либо содержании мест для незаконного употребления или изготовления наркотиков, психотропов или их аналогов";

"незаконном производстве, приобретении или хранении с целью сбыта, или сбыт ядовитых, или сильнодействующих веществ, или лекарственных средств"

Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.