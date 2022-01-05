Чат-бот в помощь: на Львовщине полиция разоблачила более 100 "закладок" с наркотиками

Правоохранители Львовщины смогли найти более 100 "закладок" с разнообразными наркотиками, благодаря неравнодушным гражданам.

В частности, люди сообщали об опасных тайниках через специальный чат-бот Drug Hunters. Благодаря этому, патрульные точно знали, где свой товар оставляют наркоторговцы.

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Последние находки

С помощью налаженной системы полицейские узнали о группировке наркодельцов, которые вели незаконную деятельность на улице Полудневой во Львове.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обследовали ряд мест и обнаружили там сразу семь пакетов с наркотиками. Два зип-пакета с цветными свертками висели на заборе, а поблизости были еще пять.

Текст публикации МВД:

В случае обнаружения распространения наркотических веществ, следует немедленно сообщать об этом в полицию. Сделать это, благодаря чат-боту, можно вполне анонимно.

110 свертков с различными наркотиками обнаружили работники патрульной полиции Львовской области благодаря сообщению от неравнодушных граждан в чат-бот DrugHunters.

Полицейским поступила информация о подозрительных лицах, распространяющих наркотические вещества на улице Полудневой. Прибыв на место вызова, они обследовали указанные места. На ограде обнаружили два зип-пакета с разноцветными свертками, а неподалеку — еще пять.

Призываем не быть равнодушными и сообщать о правонарушениях, связанных с распространением наркотиков. Вы можете сделать это анонимно с помощью чат-бота Drug Hunters.