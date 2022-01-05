Чат-бот у допомогу: на Львівщині поліція викрила понад 100 "закладок" з наркотиками

Правоохоронці Львівщини змогли знайти понад 100 "закладок" з різноманітними наркотиками, завдяки небайдужим громадянам.

Зокрема, люди повідомляли про небезпечні схованки через спеціальний чат-бот Drug Hunters. Завдяки цьому, патрульні точно знали, де свій товар залишають наркоторговці.

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Останні знахідки

За допомогою налагодженої системи поліціянти дізналися про угруповання наркоділків, які провадили незаконну діяльність на вулиці Полудневій у Львові.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці обстежили низку місць і виявили там одразу сім пакунків з наркотиками. Два зіп-пакети з кольоровими згортками висіли на паркані, а поблизу були ще п'ять.

У разі виявлення розповсюдження наркотичних речовин, слід негайно повідомляти про це поліцію. Зробити це, завдяки чат-боту, можна цілком анонімно.

Текст публікації МВС:

110 згортків з різними наркотиками виявили працівники Патрульної поліції Львівської області завдяки повідомленню від небайдужих громадян у чат-бот DrugHunters.

Поліцейським надійшла інформація про підозрілих осіб, які розповсюджують наркотичні речовини на вулиці Полудневій. Прибувши на місце виклику, вони обстежили вказані місця. На огорожі виявили два зіп-пакети з різнокольоровими згортками, а неподалік — ще п'ять.

Закликаємо не бути байдужими та повідомляти про правопорушення, пов'язані з розповсюдженням наркотиків. Ви можете зробити це анонімно за допомогою чат-боту Drug Hunters.