Чиновника Львовской таможни остановили пьяным за рулем: видео с места происшествия

На объездной дороге Львова 25 января патрульные остановили машину начальника одного из отделов Львовской таможни. Проверка на алкоголь показала 0,36 промилле, что почти в 2 раза превышает допустимую норму.

Инцидент произошел примерно в 17:40. На мужчину составили протокол.

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Патрульные остановили пьяного водителя

В Патрульной полиции Львовщины рассказали, что около 17:40 на объездной дороге Львова патрульные остановили автомобиль Volkswagen Jetta по ориентировке. Накануне стражи порядка получили анонимное сообщение, что за ее рулем может быть нетрезвый водитель.

Автомобилем управлял 45-летний мужчина. Патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти проверку в присутствии 2 свидетелей. Dragger показал результат – 0,36 промилле, что почти вдвое превышает допустимую норму.

Смотрите видео с места происшествия:

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За рулем был чиновник Львовской таможни

По информации "Львовские новости", патрульные остановили начальника отдела производства управления противодействия таможенным правонарушениям Львовской таможни Марьяна Бедрия. Журналисты узнали, что в тот день он возвращался с празднования. Однако в полиции не подтвердили эту информацию.

Патрульные составили на мужчину админпротокол. За нетрезвое управление ему грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на 1 год.