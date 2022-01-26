Інцидент трапився приблизно о 17:40. На чоловіка склали протокол.

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Патрульні зупинили п'яного водія

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 17:40 на об'їзній дорозі Львова патрульні зупинили автівку Volkswagen Jetta за орієнтуванням. Напередодні правоохоронці отримали анонімне повідомлення, що за її кермом може бути нетверезий водій.

Автомобілем керував 45-річний чоловік. Патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти перевірку в присутності 2 свідків. Dragger показав результат – 0,36 проміле, що майже вдвічі перевищує допустиму норму.

Дивіться відео з місця події:

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За кермом був посадовець Львівської митниці

За інформацією "Львівські новини", патрульні зупинили начальника відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці Мар'яна Бедрія. Журналісти довідалися, що того дня він повертався зі святкування. Однак у поліції не підтвердили цієї інформації.

Патрульні склали на чоловіка адмінпротокол. За нетверезе кермування йому загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на 1 рік.