Чтобы далеко не ходить: 23-летняя львовянка обустроила у себя дома нарколабораторию

Правоохранители задержали 23-летнюю львовянку, которая создала в собственной квартире нарколабораторию. Женщина производила там амфетамин.

Львовянке грозит тюрьма. Правоохранители продолжают проводить расследование.

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Львовянка создала у себя дома нарколабораторию

Правоохранители установили, что 23-летняя львовянка заказывала прекурсоры. Затем она у себя дома, используя необходимые ингредиенты и оборудование, изготавливала амфетамин. Его женщина продавала местным наркозависимым.

Правоохранители 18 августа провели обыски в квартире злоумышленницы. Полицейские изъяли:

прекурсоры и оборудование для изготовления амфетамина – химические реактивы, растворители, колбы, стеклянные банки, пластиковые бутылки и посуду;

полиэтиленовые пакеты с амфетамином и каннабисом;

электронные весы, пакетики для расфасовки и другие вещественные доказательства.

Все вещи направили на экспертное исследование.



Женщина делала наркотики у себя дома / Фото полиции Львовщины

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Женщине грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину львовянки докажут в суде, ей грозит от 4 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства происшествия, каналы поступления прекурсоров и лиц, которые также были причастны к правонарушению.



Львовянка производила амфетамин / Фото полиции Львовщины



Правоохранители задержали злоумышленницу / Фото полиции Львовщины



Женщине грозит до 8 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины