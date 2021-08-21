Щоб далеко не ходити: 23-річна львів'янка облаштувала у себе вдома нарколабораторію
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці затримали 23-річну львів'янку, яка створила у власній квартирі нарколабораторію. Жінка виготовляла там амфетамін.
Львів'янці загрожує в'язниця. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Львів'янка створила у себе вдома нарколабораторію
Правоохоронці встановили, що 23-річна львів'янка замовляла прекурсори. Потім вона у себе вдома, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, виготовляла амфетамін. Його жінка продавала місцевим наркозалежним.
Правоохоронці 18 серпня провели обшуки у помешканні зловмисниці. Поліцейські вилучили:
- прекурсори та обладнання для виготовлення амфетаміну – хімічні реактиви, розчинники, колби, скляні банки, пластикові пляшки та посуд;
- поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом;
- електронні ваги, пакетики для фасування та інші речові докази.
Усе речі скерували на експертне дослідження.
Жінка робила наркотики у себе вдома / Фото поліції Львівщини
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Жінці загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину львів'янки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 4 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини події, канали надходження прекурсорів та осіб, які також були причетними до правопорушення.
Львів'янка виготовляла амфетамін / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці затримали зловмисницю / Фото поліції Львівщини
Жінці загрожує до 8 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини