Десятилетиями насиловал детей: суд наказал серийного педофила со Львовщины Николая Думича

Суд вынес приговор 65-летнему серийному педофилу Николаю Думичу. Он десятилетиями развращал и насиловал детей в Жовкве.

Думича признали виновным по 5 статьям Уголовного кодекса. Злоумышленник в течение 15 лет будет находиться в тюрьме.

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Думич насиловал и развращал детей

В марте 2021 года, жовковская полиция задержала Николая Думича. Правоохранители начали расследование после того, как 11-летний мальчик рассказал своему отцу о том, что мужчина делал с детьми у себя дома.

В ходе расследования полицейские выяснили, что Думича подозревали в развращении несовершеннолетних еще в 90-х годах. Однако тогда официально ничего не доказали. В целом злоумышленника подозревали в 19 случаях сексуального насилия над детьми, которые он совершил за последние 2,5 года.

По информации Львовской облпрокуратуры, во время обыска в доме Думича правоохранители нашли в его компьютере видеофайлы с детской порнографией. Во время следствия задержанный находился во львовском СИЗО.

Суд вынес Думичу приговор

Правоохранители предъявили Думичу обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

изнасилование;

принуждение ко вступлению в половую связь;

половое насилие;

развращение малолетних;

хранение детской порнографии.

Каменка-Бугский районный суд 21 февраля рассмотрел дело злоумышленника. Его признали виновным по всем статьям и назначили наказание – 15 лет за решеткой.

Этот приговор суда вступит в силу через 30 дней с момента его оглашения. В течение этого времени Думич будет находиться в СИЗО.