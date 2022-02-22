Десятиліттями ґвалтував дітей: суд покарав серійного педофіла з Львівщини Миколу Думича
Джерело:ZAXID.NET
Суд виніс вирок 65-річному серійному педофілу Миколі Думичу. Він десятиліттями розбещував та гвалтував дітей у Жовкві.
Думича визнали винним за 5 статтями Кримінального кодексу. Зловмисник протягом 15 років перебуватиме у в'язниці.
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Думич гвалтував та розбещував дітей
У березні 2021 року, жовківська поліція затримала Миколу Думича. Правоохоронці розпочали розслідування після того, як 11-річний хлопчик розповів своєму батькові про те, що чоловік робив з дітьми у себе вдома.
Під час розслідування поліцейські з'ясували, що Думича підозрювали у розбещенні неповнолітніх ще у 90-х роках. Однак тоді офіційно нічого не довели. Загалом зловмисника підозрювали у 19 випадках сексуального насилля над дітьми, які він вчинив за останні 2,5 роки.
За інформацією Львівської облпрокуратури, під час обшуку у помешканні Думича правоохоронці знайшли у його комп'ютері відеофайли із дитячою порнографією. Під час слідства затриманий перебував у львівському СІЗО.
Суд виніс Думичу вирок
Правоохоронці висунули Думичу обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:
- зґвалтуванні;
- примушуванні до вступу в статевий зв'язок;
- статевому насильстві;
- розбещенні малолітніх;
- зберіганні дитячої порнографії.
Кам'янка-Бузький районний суд 21 лютого розглянув справу зловмисника. Його визнали винним за всіма статтями та призначили покарання – 15 років за ґратами.
Цей вирок суду набуде чинності через 30 днів з моменту його оголошення. Впродовж цього часу Думич перебуватиме у СІЗО.