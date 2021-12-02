Долг – 232 миллиона гривен: где во Львовской области больше всего не выплачивают зарплату

По состоянию на 1 ноября зарплатный долг перед жителями Львовской области составляет 232 миллиона гривен. Статистики рассказали, в каких районах области больше всего задолжали зарплату.

Сравнивая с октябрем, зарплатные долги во Львовской области уменьшились. 67% предприятий-должников – промышленные.

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Зарплатный долг – 232 миллиона гривен

По состоянию на 1 ноября 2021 года работодатели Львовской области задолжали работникам 232 миллиона гривен. Это на 14,9% меньше чем по состоянию на 1 октября, однако в 4,2 раза больше по сравнению с 1 январем.

67,0% зарплатных долгов пришлось на промышленные предприятия – 155,3 миллиона гривен;

21,7% – на учреждения здравоохранения и предоставления социальной помощи – 50,4 миллиона гривен.



В прошлом году зарплатные долги были меньше / данные ГУ статистики Львовской области

Значительную сумму зарплатного долга зафиксировали в Червоноградском (48,5%) и Львовском (26,8%) районах. В области 17,2 тысячи человек получили заработанные деньги несвоевременно или не в полном объеме.

Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 13,5 тысячи гривен, что на 7,5% больше от средней заработной платы в области, начисленной в октябре 2021 года,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, по состоянию на начало ноября сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов и не сообщили о погашении задолженности, составляла 11,9 миллиона гривен.



Больше всего задолжали зарплату в Червоноградском районе / данные ГУ статистики Львовской области