Борг – 232 мільйони гривень: де на Львівщині найбільше не виплачують зарплату
Станом на 1 листопада зарплатний борг перед жителями Львівщини становить 232 мільйони гривень. Статистики розповіли, у яких районах області найбільше боргують зарплату.
Порівнюючи з жовтнем, зарплатні борги на Львівщині зменшилися. 67% підпиємств-боржників – промислові.
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Зарплатний борг – 232 мільйони гривень
Станом на 1 листопада 2021 року працедавці Львівщини заборгували працівникам 232 мільйони гривень. Це на 14,9% менше ніж станом на 1 жовтня, однак у 4,2 раза більше у порівнянні з 1 січнем.
- 67,0% зарплатних боргів припало на промислові підприємства – 155,3 мільйона гривень;
- 21,7% – на заклади охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 50,4 мільйона гривень.
Торік зарплатні борги були меншими / Дані ГУ статистики Львівщини
Значну суму зарплатного боргу зафіксували в Червоноградському (48,5%) та Львівському (26,8%) районах. В області 17,2 тисячі людей отримали зароблені гроші несвоєчасно або не в повному обсязі.
Кожному із зазначених працівників не виплачено у середньому 13,5 тисячі гривень, що на 7,5% більше від середньої заробітної плати в області, нарахованої у жовтні 2021 року,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, станом на початок листопада сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019 – 2020 років та не повідомили про погашення заборгованості, становила 11,9 мільйона гривень.
Найбільше боргують зарплату в Червоноградському районі / Дані ГУ статистики Львівщини