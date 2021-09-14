В Дрогобыче отказались от запуска 930 воздушных шариков после протестов экологов

Дрогобыч 21 сентября будет отмечать 930-летний юбилей. По этому случаю в городе решили запустить в небо 930 воздушных шариков. Однако после протестов экологов от такой идеи отказались.

Празднование Дня Дрогобыча продлится 3 дня. Вместо шариков в городе решили высадить деревья.

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В Дрогобыче не будут запускать 930 шариков в День города

Празднование 930-летнего юбилея Дрогобыча продлится три дня. Первые мероприятия начнутся уже 19 сентября. Одной из запланированных акций по случаю праздника был запуск в небо 930 воздушных шариков. Однако в городе отказались от этой идеи после критики из-за вреда окружающей среде. Зато в Дрогобыче высадят такое же количество деревьев.

От шариков отказались. Решили, что лучше посадить такое же количество деревьев. Нам лесхоз выделил территорию и саженцы бесплатно,

– рассказал руководитель управления культуры и развития туризма Дрогобычского горсовета Игорь Чава.

Деревья планируют высадить в выходные накануне Дня города.