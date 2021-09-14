Едва не убил: на Львовщине мужчина порезал знакомого из-за ревности к любимой

Возле Золочева на Львовщине работники распивали алкоголь. Впоследствии 24-летний молодой человек приревновал свою девушку к 30-летнему знакомому. Из-за этого он дважды ударил мужчину ножом. Пострадавшего отвезли в больницу.

В полицию о резне сообщили 11 сентября поздно вечером. В полицию позвонили медики из Бориспольской больницы, где находился потерпевший.

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Были пьяны

Работники, которые распивали алкоголь, родом из Волынской области. На Золочевщине они проживали временно. Веселились они в помещении, где еще не завершили строительство.

Во время алкогольного отдыха 24-летний мужчина порезал своего знакомого. Он приревновал его к своей возлюбленной, из-за чего между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник нанес 2 ножевых ранения знакомому в живот и шею.



На Львовщине парень порезал знакомого из-за ревности / Фото Нацполиции Киевщины

Пострадавшего вовремя забрали медики

Пострадавшего отвезли в Бориспольскую больницу в реанимацию. Там ему быстро оказали необходимую помощь. Сейчас мужчину перевели в Киевскую областную клиническую больницу, чтобы продолжить лечение.

Полицейские задержали нападавшего за покушение на преступление и умышленное убийство. Злоумышленнику может грозить заключение на срок от 7 до 15 лет.

На месте работали сотрудники Нацполиции Киевщины. Под руководством прокуратуры они объявили ревнивцу подозрение. Продолжаются следственные действия.