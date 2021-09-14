Ледь не вбив: на Львівщині чоловік порізав знайомого через ревнощі до коханої

Поблизу Золочева на Львівщині заробітчани розпивали алкоголь. Згодом 24-річний молодик приревнував свою дівчину до 30-річного знайомого. Через це він двічі вдарив чоловіка ножем. Потерпілого відвезли до лікарні.

У поліцію про різанину повідомили 11 вересня пізно ввечері. До правоохоронців зателефонували медики з Бориспільської лікарні, де перебував потерпілий.

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Були п'яні

Заробітчани, які розпивали алкоголь, родом з Волинської області. На Золочівщині вони проживали тимчасово. Веселилися вони в приміщенні, де ще не завершили будівництво.

Під час алкогольного відпочинку 24-річний чоловік порізав свого знайомого. Він приревнував його до своєї коханої, через що між чоловіками виник конфлікт. Зловмисник завдав 2 ножові поранення знайомому в живіт і шию.



На Львівщині молодик порізав знайомого через ревнощі / Фото Нацполіції Київщини

Потерпілого вчасно забрали медики

Постраждалого відвезли до Бориспільської лікарні в реанімацію. Там йому швидко надали необхідну допомогу. Наразі чоловіка перевели до Київської обласної клінічної лікарні, щоб продовжити лікування.

Поліцейські затримали нападника через замах на злочин та умисне вбивство. Зловмисникові може загрожувати ув'язнення на термін від 7 до 15 років.

На місці працювали співробітники Нацполіції Київщини. За керівництвом прокуратури вони оголосили ревнивцю підозру. Тривають слідчі дії.