Правоохоронцям про перебування тіла померлого в одному з будинків у селі повідомили вночі 8 вересня. Коли поліцейські приїхали на місце події, вони одразу побачили, що пенсіонер загинув від ножового поранення у груди.

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Експерти з'ясували, що потерпілому влучили прямо у серце.

Вбивця спав біля паркану



Тіло 70-річного дідуся знайшли у кімнаті його будинку / Фото поліції Київщини

Під час дослідження місця злочину слідчі побачили на подвір'ї будинку ще одного чоловіка, який спокійно спав.

Правоохоронці з'ясували, що саме він і є ймовірним вбивцею.

За даними поліції, 31-річний мешканець села розпивав алкогольні напої з літнім товаришем, коли між ними стався конфлікт.

Молодий чоловік схопився за ніж та ударив опонента у груди.



31-річного чоловіка можуть посадити на 15 років / Фото поліції Київщини

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, а зловмисник вийшов з будівлі, впав біля огорожі та заснув.

На місці події правоохоронці вилучили розкладний ніж зі слідами крові. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують умисне вбивство.

Якщо провину чоловіка визнають в суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.