Елочное оружие и таблетки в чулках: что изымали львовские таможенники в 2021 году

Таможенники Львовской области рассказали о самых ярких изъятиях за этот год. Среди контрабанды было немало интересного.

Подробнее об этом таможенники написали в последний день 2021 года, 31 декабря. В их "рейтинге" описали 10 самых интересных конфискаций.

Недавно Во Львов прибыли десятки экзотических рептилий, которых везли контрабандой в Италию

Что было в этом списке

Самая дорогая контрабанда года

Во время проверки в аэропорту "Львов" у двух гражданок нашли ювелирные изделия и валюту на сумму 15 миллионов гривен. В их багаже были 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 килограмма ювелирных изделий.

Таблетки спрятали в чулки

На пункте пропуска "Краковец – Корчева" водитель автомобиля Volkswagen Passat хотел нагло нарушить закон. Однако это не удалось, поскольку таможенники обнаружили его "драгоценности". В его авто были спрятаны чулки с наркосодержащими таблетками. Всего пограничники нашли 2,5 тысячи запрещенных таблеток.

Зашифрованные ноутбуки

24-летний житель Ровненской области пытался ввезти в Украину редкие ноутбуки премиум-класса. Между старой мебелью лежали лэптопы CryptoDATA. Следует отметить, что это первые в мире зашифрованные устройства.

Миниатюрный

А вот житель Днепропетровщины решил вывезти из Украины антиквариат. У него были при себе три экземпляра раритетных изданий 1909 года по размеру, как спичечная коробка. Также была одна книга 1921 года чуточку большего размера.

Золотой

Но значительно лучше мог обогатиться житель Закарпатья, которого задержали на пункте пропуска "Шегини – Медика". Он незаконно вез в Украину 1 250 пластин сусального золота.

Оригинальное сокрытие

По почте из Канады пытались переслать оригинальную искусственную елку. Во время осмотра, в ней обнаружили два ствола к огнестрельному оружию. Их пытались замаскировать под стволы елок. Однако план провалился благодаря бдительности четвероногого помощника таможенников – английского кокер-спаниеля Чейза.

Необычный товар

В пункте пропуска "Краковец – Корчева" пограничники обнаружили весьма ценные элементы амуниции для верховой езды. Потенциальный всадник вез два кожаных седла стоимостью от 80 до 130 тысяч гривен. Однако это не удалось из-за попытки избежать таможенного оформления.

Сигаретный

Попытка перевезти табачные изделия не является чем-то новым. Однако таможенники рассказали об одной из крупнейших партий, которую изъяли. На пункте пропуска "Шегини – Медика" остановили авто с 37 тысячами пачек сигарет. Их спрятали в потолке автомобиля.

Автомобильный

Также изъяли Mercedes-benz S350 2020 года выпуска. Приблизительная стоимость такого автомобиля – более 2 миллионов гривен. Его остановили в пункте пропуска "Шегини – Медика", потому что водитель предоставил ложные сведения о стоимости транспорта.

Древесный

На пункте "Краковец – Корчева" конфисковали 22 тонны дубового паркета. Злоумышленники пытались вывезти стройматериал из Украины под видом обрезков для розжига каминов.

Кстати – Похвастались достижениями собак из Госпогранслужбы: смотрите видео