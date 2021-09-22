Годовалая девочка проглотила перстень с острыми краями: львовские врачи спасли малышку

Годовалая девочка из Львовщины случайно проглотила перстень с острыми краями. Львовские врачи доставали его эндоскопически в течение двух часов.

Перстень оказался в двенадцатиперстной кишке девочки. Однако операция прошла успешно. Ребенка уже выписали из больницы домой.

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Девочка случайно проглотила перстень с острыми краями

Во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" попала 1-летняя девочка. Ее мама рассказала, что ребенок случайно проглотил детский перстень. Она забавлялась со своей сестренкой и в какой-то момент решила попробовать украшение на зуб. Старшая девочка хотела забрать перстень изо рта малышки, однако случайно протолкнула его глубже.

Хирурги увидели на рентгене, что перстень разорван посередине и имеет острые концы – он имел универсальный размер, чтобы регулировать.

Ситуация была сложной, потому что перстенек попал в двенадцатиперстную кишку и часть кишки острым краем затянул внутрь,

– рассказали в больнице.

В операционную шли вместе с хирургами Романом Стеныком и Олегом Содомой, чтобы при надобности сразу перейти на открытую операцию.



Годовалая девочка проглотила перстень / Фото "Охматдет"

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Перстень вынимали около 2 часов

По словам врача-эндоскописта Марты Лучак, перстень постоянно цеплялся острыми краями за края кишки. Однако врачам все же удалось достать его без операции.

"Правда, манипуляция была достаточно длительной, мы с ним боролись около 2 часов", – добавила врач.

К спасению ребенка присоединились врач-эндоскопист Марта Лучак, хирурги Роман Стенык и Олег Содома, анестезиолог Зоряна Давыденко и медсестра Светлана Васильченко.

Опасная находка пополнила коллекцию посторонних предметов, которые извлекли из детских организмов врачи "Охматдета". Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Она уже уехала из больницы домой.

Врачи напоминают родителям о том, что игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Мелкие конструкторы и прочие игрушки лучше давать малышам, когда они подрастут.



Медики успешно вытащили украшение / Фото "Охматдет"