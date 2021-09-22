Однорічна дівчинка проковтнула перстень з гострими краями: львівські лікарі врятували малечу

Однорічна дівчинка з Львівщини випадково проковтнула перстень з гострими краями. Львівські лікарі діставали його ендоскопічно протягом двох годин.

Перстень опинився у дванадцятипалій кишці дівчинки. Однак операція минула успішно. Дитину вже виписали з лікарні додому.

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Дівчинка випадково проковтнула перстень з гострими краями

До Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" потрапила 1-річна дівчинка. Її мама розповіла, що дитина випадково проковтнула дитячий перстень. Вона бавилася зі своєю сестричкою і в якийсь момент вирішила спробувати прикрасу на зуб. Старша дівчинка хотіла забрати перстень з рота малечі, однак випадково проштовхнула його глибше.

Хірурги побачили на рентгені, що перстень розірваний посередині й має гострі кінці – він мав універсальний розмір, щоб регулювати.

Ситуація була складною, бо перстеник потрапив у дванадцятипалу кишку і частину кишки гострим краєм затягнув всередину,

– розповіли у лікарні.

В операційну йшли разом з хірургами Романом Стеником і Олегом Содомою, щоб при потребі відразу перейти на відкриту операцію.



Однорічна дівчинка проковтнула перстень / Фото "Охматдит"

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Перстень виймали близько 2 годин

За словами лікарки-ендоскопіста Марти Лучак, перстень постійно зачіпався гострими краями за краї кишки. Однак лікарям все ж вдалося дістати його без операції.

"Правда, маніпуляція була досить тривалою, ми з ним змагались близько 2 годин", – додала лікарка.

До порятунку дитини долучилися лікарка-ендоскопіст Марта Лучак, хірурги Роман Стеник і Олег Содома, анестезіолог Зоряна Давиденко і медсестра Світлана Васильченко.

Небезпечна знахідка поповнила колекцію сторонніх предметів, які витягнули з дитячих організмів лікарі "Охматдиту". Наразі дівчинка почувається добре. Вона вже поїхала з лікарні додому.

Лікарі нагадують батькам про те, що іграшки повинні відповідати віку дитини. Дрібні конструктори та інші забавки краще давати малюкам, коли вони підростуть.



Медики успішно витягнули прикрасу / Фото "Охматдит"