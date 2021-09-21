Лікарі продовжують боротися за життя маленьких пацієнток. Обидві дівчинки мають позитивну динаміку.
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10-річна дівчинка вже вийшла з коми
Смертельна аварія трапилася у центрі Рудків біля ринку. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у будівлю. 36-річний водій та 2 перехожих, 47-річні жінка та чоловік, загинули на місці. Також важко травмувались двоє неповнолітніх дівчат віком 10 та 15 років. У Дитячій лікарні на вулиці Орлика в коментарі 24 каналу розповіли про стан постраждалих.
10-річна дівчинка постраждала в ДТП найдужче. Медики діагностували у неї низку важких травм – політравму, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки, множинні переломи тазу, рук та ніг тощо. Однак лікарям таки вдалося врятувати дівчинку. Дитина минулого тижня вийшла з коми.
Вона досі перебуває у важкому стані з позитивною динамікою. Дівчинка все розуміє. Поки не говорить, але може рукою чи головою відповісти на питання. Реагує на команди. Може стиснути кулак, хитнути головою чи кліпнути очима,
– розповіли у лікарні.
Наразі лікарі продовжують боротися за життя маленької пацієнтки. Поруч з дівчинкою перебувають її мама та медики, які цілодобово надають дівчинці усе необхідне лікування.
У якому стані 15-річна постраждала
У 15-річної дівчинки також діагностували низку важких травм – політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта. Біля дитини перебувають її рідні та лікарі.
"Дівчинка перебуває у кращому стані. Цього тижня відбудеться консиліум лікарів щодо її наступного лікування, адже вона мала важку травму хребта", додали у лікарні.
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Смертельна ДТП у Рудках: коротко
- Приблизно о 16:20 3 вересня вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину.
- Фура знесла електроопору та збила людей, які у той час були на тротуарі.
- На місці аварії загинули водій та 47-річні чоловік та жінка. На щастя, двох неповнолітніх дівчат вдалося врятувати.
- Очевидці ДТП розповіли, що водій почав сигналити ще на в'їзді у місто. Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма.
- У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент аварії.
- На лікування 10-річної дівчинки оголосили збір. Одним із загиблих внаслідок ДТП був її тато.