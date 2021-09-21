Лікарі продовжують боротися за життя маленьких пацієнток. Обидві дівчинки мають позитивну динаміку.

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10-річна дівчинка вже вийшла з коми

Смертельна аварія трапилася у центрі Рудків біля ринку. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у будівлю. 36-річний водій та 2 перехожих, 47-річні жінка та чоловік, загинули на місці. Також важко травмувались двоє неповнолітніх дівчат віком 10 та 15 років. У Дитячій лікарні на вулиці Орлика в коментарі 24 каналу розповіли про стан постраждалих.

10-річна дівчинка постраждала в ДТП найдужче. Медики діагностували у неї низку важких травм – політравму, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки, множинні переломи тазу, рук та ніг тощо. Однак лікарям таки вдалося врятувати дівчинку. Дитина минулого тижня вийшла з коми.

Вона досі перебуває у важкому стані з позитивною динамікою. Дівчинка все розуміє. Поки не говорить, але може рукою чи головою відповісти на питання. Реагує на команди. Може стиснути кулак, хитнути головою чи кліпнути очима,

– розповіли у лікарні.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя маленької пацієнтки. Поруч з дівчинкою перебувають її мама та медики, які цілодобово надають дівчинці усе необхідне лікування.

Сім'я 10-річної постраждалої просить про допомогу всіх небайдужих. Рідні оголосили грошовий збір на дорогий протез. Реквізити: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський;

5168 7554 6065 9010 (“Приватбанк”) – Олена Качмар;

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський;

5167 8032 0712 9987 (“Ощадбанк”) – Олена Качмар;

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.

У якому стані 15-річна постраждала

У 15-річної дівчинки також діагностували низку важких травм – політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта. Біля дитини перебувають її рідні та лікарі.

"Дівчинка перебуває у кращому стані. Цього тижня відбудеться консиліум лікарів щодо її наступного лікування, адже вона мала важку травму хребта", додали у лікарні.

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Смертельна ДТП у Рудках: коротко