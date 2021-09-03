Пресслужба Нацполіції повідомила, що аварія сталася о 16.15 на вулиці Самбірській. Водій вантажівки не впорався з керуванням. Як наслідок, автомобіль виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин, а тоді перекинувся.

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Від отриманих травм водій вантажівки помер на місці ДТП. Окрім того, аварія забрала життя ще 2 людей: 47-річних чоловіка та жінки.

За життя 2 постраждалих дівчат – 10 та 16 років – борються медики.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії. Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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