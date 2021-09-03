Пресс-служба Нацполиции сообщила, что авария произошла в 16.15 на улице Самборской. Водитель грузовика не справился с управлением. Как следствие, автомобиль выехал на тротуар, сбил электроопору, въехал в магазин, а затем перевернулся.

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От полученных травм водитель грузовика скончался на месте ДТП. Кроме того, авария унесла жизни еще 2 человека: 47-летних мужчины и женщины.

За жизнь 2 пострадавших девушек – 10 и 16 лет – борются медики.

Сейчас правоохранители устанавливают детали трагедии. Уголовное производство открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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