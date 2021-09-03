Авария произошла в селе Гута. Водитель мотоцикла Musstang не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину и совершил наезд на девушек.
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Третья девушка-пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась.
В каком состоянии подростки
Всех госпитализировали. Водитель находится в тяжелом состоянии, девушки – в среднем.
У парня взяли кровь на анализ, чтобы проверить, употреблял ли он алкоголь. К слову, у подростка не было водительского удостоверения на мотоцикл.
По факту ДТП возбудили уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.
Место ДТП / Фото полиции Ивано-Франковщины
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