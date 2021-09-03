Авария произошла в селе Гута. Водитель мотоцикла Musstang не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину и совершил наезд на девушек.

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Третья девушка-пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась.

В каком состоянии подростки

Всех госпитализировали. Водитель находится в тяжелом состоянии, девушки – в среднем.

У парня взяли кровь на анализ, чтобы проверить, употреблял ли он алкоголь. К слову, у подростка не было водительского удостоверения на мотоцикл.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.



Место ДТП / Фото полиции Ивано-Франковщины

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