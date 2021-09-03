Аварія сталась у селі Гута. Водій мотоциклу Musstang не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та вчинив наїхав на дівчат.
До речі Хотіла об'їхати їжака: суд арештував водійку, авто якої розчавило маму трьох дітей
Третя дівчина-пішохід встигла відскочити в бік і не травмувалася.
У якому стані підлітки
Усіх госпіталізували. Водій перебуває у тяжкому стані, дівчата – у середньому.
У хлопця відібрали кров, аби перевірити, чи пив алкоголь. До слова, підліток не мав посвідчення водія на мотоцикл.
За фактом ДТП відкрили кримінальну справу. Триває досудове розслідування.
Місце ДТП / Фото поліції Івано-Франківщини
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