Аварія сталась у селі Гута. Водій мотоциклу Musstang не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та вчинив наїхав на дівчат.

До речі Хотіла об'їхати їжака: суд арештував водійку, авто якої розчавило маму трьох дітей

Третя дівчина-пішохід встигла відскочити в бік і не травмувалася.

У якому стані підлітки

Усіх госпіталізували. Водій перебуває у тяжкому стані, дівчата – у середньому.

У хлопця відібрали кров, аби перевірити, чи пив алкоголь. До слова, підліток не мав посвідчення водія на мотоцикл.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу. Триває досудове розслідування.



Місце ДТП / Фото поліції Івано-Франківщини

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