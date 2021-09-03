ДТП произошло в центре города. На месте аварии работают правоохранители.
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В Рудках грузовик разгромил магазин
- В центре города Рудки, возле рынка, примерно в 16:00 произошло жуткое ДТП.
- По информации "Варта 1", "ВАЗ" на скорости влетел в легковушку. После этого грузовик разбил здание продуктового магазина.
- Очевидцы рассказали, что, вероятно, у него отказали тормоза.
- Предварительно известно о 2 погибших.
- Прохожие рассказали, что это было ужасное зрелище. Части тел погибших разбросало на дороге.
- Сейчас обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Смотрите видео с места ДТП:
В Рудках произошло смертельное ДТП / Фото "Варта 1"
"ВАЗ" влетел в легковушку / Фото "Варта 1"
После этого грузовик отбросило в магазин / Фото "Варта 1"
Погибли 2 человека / Фото "Варта 1"