ДТП произошло в центре города. На месте аварии работают правоохранители.

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В Рудках грузовик разгромил магазин

  • В центре города Рудки, возле рынка, примерно в 16:00 произошло жуткое ДТП.
  • По информации "Варта 1", "ВАЗ" на скорости влетел в легковушку. После этого грузовик разбил здание продуктового магазина.
  • Очевидцы рассказали, что, вероятно, у него отказали тормоза.
  • Предварительно известно о 2 погибших.
  • Прохожие рассказали, что это было ужасное зрелище. Части тел погибших разбросало на дороге.
  • Сейчас обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Смотрите видео с места ДТП:


В Рудках произошло смертельное ДТП / Фото "Варта 1"


"ВАЗ" влетел в легковушку / Фото "Варта 1"


После этого грузовик отбросило в магазин / Фото "Варта 1"


Погибли 2 человека / Фото "Варта 1"