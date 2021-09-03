ДТП трапилась у центрі міста. На місці аварії працюють правоохоронці.

До теми Старший син мав йти в 1 клас: деталі ДТП в Австрії, у якій загинули маленькі брати з Львівщини

У Рудках вантажівка розтрощила магазин

  • У центрі міста Рудки, біля ринку, приблизно о 16:00 трапилась моторошна ДТП.
  • За інформацією "Варта 1", "ВАЗ" на швидкості влетів у легковик.
  • Після цього вантажівка розтрощила будівлю продуктового магазину.
  • Очевидці розповіли, що, ймовірно, у неї відмовили гальма.
  • Попередньо відомо про 3 загиблих.
  • Перехожі зауважили, що це було жахливе видовище. Частини тіл загиблих розкидало на дорозі.
  • Також, ймовірно, внаслідок аварії постраждала дитина.
  • Медики відвезли її до лікарні. Поки невідомо, які саме травми вона отримала.
  • Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
  • Наразі дорога Львів – Самбір – заблокована.

Дивіться відео з місця ДТП:

На Львівщині трапилась моторошна ДТП: ВАЗ розтрощив магазин, є загиблі – фото і відео ДТП
У Рудках трапилась смертельна ДТП / Фото "Варта 1"

На Львівщині трапилась моторошна ДТП: ВАЗ розтрощив магазин, є загиблі – фото і відео ДТП
"ВАЗ" влетів у легковик / Фото "Варта 1"

На Львівщині трапилась моторошна ДТП: ВАЗ розтрощив магазин, є загиблі – фото і відео ДТП
Після цього вантажівку відкинуло в магазин / Фото "Варта 1"

На Львівщині трапилась моторошна ДТП: ВАЗ розтрощив магазин, є загиблі – фото і відео ДТП
Загинули 2 людини / Фото "Варта 1"