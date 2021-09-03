ДТП трапилась у центрі міста. На місці аварії працюють правоохоронці.
До теми Старший син мав йти в 1 клас: деталі ДТП в Австрії, у якій загинули маленькі брати з Львівщини
У Рудках вантажівка розтрощила магазин
- У центрі міста Рудки, біля ринку, приблизно о 16:00 трапилась моторошна ДТП.
- За інформацією "Варта 1", "ВАЗ" на швидкості влетів у легковик.
- Після цього вантажівка розтрощила будівлю продуктового магазину.
- Очевидці розповіли, що, ймовірно, у неї відмовили гальма.
- Попередньо відомо про 3 загиблих.
- Перехожі зауважили, що це було жахливе видовище. Частини тіл загиблих розкидало на дорозі.
- Також, ймовірно, внаслідок аварії постраждала дитина.
- Медики відвезли її до лікарні. Поки невідомо, які саме травми вона отримала.
- Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
- Наразі дорога Львів – Самбір – заблокована.
Дивіться відео з місця ДТП:
У Рудках трапилась смертельна ДТП / Фото "Варта 1"
"ВАЗ" влетів у легковик / Фото "Варта 1"
Після цього вантажівку відкинуло в магазин / Фото "Варта 1"
Загинули 2 людини / Фото "Варта 1"