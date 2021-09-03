К сожалению, 6-летний мальчик погиб на месте, его 2-летнего брата госпитализировали, но спасти не удалось.

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Семья возвращалась в Италию

Романа и Богдан Горен 31 августа возвращались с детьми в Италию, где они живут последние несколько лет. Семья родом из Яворовского района Львовской области.

Богдан в Италии работает на заводе, а Романа воспитывает детей. Перед переездом в Европу женщина работала в местной больнице в реанимационном отделении.

У Романы в прошлом году умер отец. Однако из-за пандемии коронавируса семья не смогла приехать в Украину на похороны. Посетить родину удалось только этим летом во время отпуска.



Семья украинцев / Фото обнародовало издание Obozrevatel

Машина сломалась на дороге

Автомобиль, на котором ехали украинцы, сломался во время движения. Они остановились в третьей полосе, поэтому следующая машина не успела затормозить и врезалась. Дети тогда были в салоне на заднем сиденье.

Мать не помнит, как все произошло

Романа не помнит, как произошла авария, она потеряла сознание. Рассказала, что вспоминает только, как одного сына вытаскивали из автомобиля. Женщина пришла в себя уже в больнице 1 сентября и услышала страшную весть о смерти детей.

Детей будут хоронить в Украине

Родственница семьи рассказала, что помочь семье согласились украинцы, которые живут в Австрии. Они купили супругам билет на самолет в Украину. Австрийское похоронное бюро обещает доставить тела детей на Львовщину 4 сентября.

Женщина отметила, что на связь еще вышла польская фирма, а из Украины никто помощь не предложил.

Родные и знакомые объявили сбор денег для семьи. Реквизиты: Horen Bohdan IBAN IT57M0760105138236378736388 – итальянская карточка Богдана. Также есть украинская карта Ощадбанка родственницы семьи – 5167803245136713 .



ДТП с украинцами / Фото Kronen Zeitung