24 канал дізнався подробиці стану дитини. Про це розповів родич Юрій Гірняк та Галина Шумська – директорка Хлопчицької школи, у якій навчається постраждала Тетяна.

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У якому стані дитина

Юрій Гірняк зазначив, що 10-річну Тетянку одразу ж відвезли у лікарню. Там родичам необхідно було прийняти життєво важливе рішення.

Треба було дуже швидко вирішувати щодо ампутації ноги. Була дуже велика втрата крові. З тією ногою не було можливості щось зробити,

– згадав родич.

Для такого оперативного втручання лікарям було необхідно отримати згоду мами. Жінка перебувала в Італії на заробітках. Про трагедію довелося розповідати телефоном.

"На другій нозі дитини зафіксували 3 відкриті переломи. Також зламані руки, таз та щелепа, зубів немає", – додав Гірняк.

Тетянка зараз у комі, в реанімацію нікого не допускають. Мамі дозволили лише на кілька хвилин побачити дитину, коли вона повернулась з Італії.

Наразі є лише 1 гарна новина – зранку 4 вересня дитина почала самостійно дихати. Родичі та знайомі дуже сподіваються, що позитивна динаміка буде і надалі.

15 тисяч гривень – один похід в аптеку

За те, які операції проводитимуть дитині – наразі медики з родичами не говорили. Однак вже попередили – якщо все буде добре, то реабілітація триватиме кілька років.

Якщо Бог буде милосердним до Танічки і все буде добре – період реабілітації буде дуже-дуже довгим,

– сказала Галина Шумська.

Один похід в аптеку родичам обходиться приблизно у 15 тисяч гривень. Лікарі вже застерегли рідних пацієнтки, що варто готувати велику суму грошей.

Як допомогти сім'ї? Знайомі та рідні дуже просять небайдужих допомогти та дати дитині шанс на життя. Банківська картка належить двоюрідному братові постраждалої – Іванові Петрівському.



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Також важливою для Тетянки є щира молитва.

Батько зупинився, щоб одягнути Тані курточку

Володимир Качмар лиш хвилювався, аби його донька не змерзла. Він не знав, що ця зупинка стане фатальною.

• Як все було

Того дня приблизно о 16:00 батько забрав дитину з музичної школи. До слова, так триває вже 2 роки, адже Тетянка грає на бандурі.

Батько з донькою перейшли дорогу та прямували додому. Вони зупинились біля продуктового магазину, аби одягнути дитині куртку. Приблизно о 16:20 вантажівка врізалася у будівлю, розтрощивши її. Також вона розчавила пішоходів.



Зліва видно батька з донькою за секунду до аварії / Колаж 24 каналу

Танічка була зразковою ученицею, – директорка школи

Галина Шумська розповіла, що 10-річна Тетяна вчилася на відмінно.

"Зразкова дитина. Я коли писала пост допомоги Танічці, я б ніколи не подумала, що її прізвище має бути там. В мене Таня Качмар асоціювалася з олімпіадами, конкурсами, змаганнями – там її прізвище мало бути, а не у пості з банківськими реквізитами і проханням допомогти", – емоційно зазначила директорка.

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Галина Шумська закликає усіх допомогти, адже родина самостійно не впорається.

Ця сім'я мусить вижити і виграти,

– запевнила директорка школи.

Ще одна донька – з діагнозом ДЦП

У сім'ї є 3 дитини:

28-річна Марта , у якої діагноз ДЦП від народження;

, у якої діагноз ДЦП від народження; 22-річна Олена , яка є опікуном Марти;

, яка є опікуном Марти; 10-річна Тетяна, що постраждала внаслідок аварії.

Батьки і до трагедії ледь справлялись, аби максимально лікувати Марту.

Мати передала опікунство над Мартою своїй середній донці – Оленці. У такий спосіб отримала змогу виїхати за кордон, щоб заробляти гроші.

"Оксана продала у Львові квартиру, щоб рятувати цю дитину. Вона їздила з нею всюди, де тільки можна. В неї очі світилися, але вона мала тій дитині допомогти", – зазначила директорка.

Зважаючи на усі обставини, скрутну ситуацію у сім'ї та надзвичайно важкі травми Тетянки, громада села закликає усіх не бути байдужими.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих у моторошній автотрощі, що трапилась у Рудках.

ДТП у Рудках: що відомо