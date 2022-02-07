В Ходорове предприниматель избил своего сына за отказ пойти в церковь

Суд оштрафовал ходоровского предпринимателя Игоря Герасимива. Он избил собственного сына, потому что тот отказался идти в церковь.

Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину. По словам подсудимого, он хотел проучить парня.

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Сын отказался идти в церковь

В материалах этого дела говорится, что Герасимив совершил психологическое и физическое насилие в отношении своего сына. Во время заседания мужчина рассказал, что утром 9 января он собирался вместе с ним и женой пойти в церковь.

Когда отец вошел в комнату парня, тот сообщил, что не собирается никуда идти. После этого, по словам подсудимого, он забрал у сына телефон. Тогда он начал ругаться. Герасимив ударил его ладонью по лицу и "взял ремень с целью проучить".

После этого сын открыл окно и вылез на подоконник, в это время в комнату вошла жена, он (Игорь Герасимив – 24 канал) вышел из комнаты и пошел в церковь. В сторону жены он не выражался нецензурной бранью, поскольку последняя в это время находилась в ванной комнате,

– говорится в постановлении суда.

Судья Жидачевского райсуда Святослав Сливка признал мужчину виновным в совершении семейного насилия в отношении сына. Его оштрафовали на 170 гривен. Также Герасимив должен оплатить 496 гривен судебного сбора.

В то же время суд не получил достаточно доказательств, что мужчина совершал насилие в отношении своей жены. По украинскому законодательству это постановление суда в течение 10 дней еще можно обжаловать в апелляции.

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