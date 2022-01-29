Злоумышленник уже задержан и теперь его ждет жесткое наказание. Однако это сообщили на следующий день после инцидента, 29 января.

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Все начиналось с обычной ссоры

По данным Киевской прокуратуры, это произошло в квартире по улице Академика Туполева. Там между мужчиной и женщиной разразился словесный конфликт.

Впоследствии он перерос схватку с ужасающими последствиями. В ходе инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес, по меньшей мере, два ножевых удара в районе левой щеки.

Пока неизвестно, имела ли она еще какие-то травмы в результате инцидента. На фото, которые обнародовали правоохранители, видно, что потерпевшей вызвали скорую и госпитализировали.

Пострадавшая женщина в карете скорой / Фото Киевской прокуратуры

Что чревато за такое преступление

Правоохранители расследуют дело как умышленное тяжкое телесное повреждение. Соответствующая статья предусматривает заключение сроком от 5 до 8 лет.

Пока будет продолжаться следствие, злоумышленник, вероятно, будет находиться в СИЗО. Меру предосторожности ему должны избрать в течение 2 дней после задержания.

Другое событие недавно

16 января сообщили об ужасном инциденте в Бориславе Львовской области. Там вызвали правоохранителей, где слышались сильные крики женщины. Когда полиция прибыла, оказалось, что там до сих пор совершают насилие.

Патрульные выломали дверь супругов и задержали обидчика. У женщины в этот момент уже была разбита голова и она стояла окровавленная. Кроме того, по квартире были разбросаны куски стекла.

Впоследствии это прокомментировали в полиции Львовской области. Там отметили, что потерпевшая заявление на мужчину не писала. Якобы нет никаких претензий.

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Читайте текст сообщения Киевской прокуратуры:

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователями Святошинского управления полиции задержано и сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, которые привели к непоправимому изуродованию лица потерпевшей.

Согласно материалам следствия, преступление произошло в полночь 28 января 2022 года в Святошинском районе столицы. В помещении квартиры дома на ул. Академика Туполева между мужчиной и женщиной, которые живут вместе, начался словесный конфликт. В ходе инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, причинив тяжкие телесные повреждения. В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос по избранию подозреваемому меры пресечения.