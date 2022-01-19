Лицо пострадавшей было все в крови. Муж разбил ей голову.

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Разъяренный муж жестоко избил жену

Житель Борислава Владимир Наумов 16 января обнародовал на своей странице жуткое видео, которое быстро распространили пользователи соцсети. В ролике видно, как полицейские спасают женщину от ее разъяренного мужчины.

Правоохранителей вызвали соседи, услышавшие крики из квартиры супругов на первом этаже. В окне они увидели окровавленную женщину, которая умоляла о помощи. Прибыв на место происшествия, двое патрульных выломали дверь. Специальных средств у них не было, поэтому правоохранители взяли доску со двора.

Им удалось спасти женщину от агрессивного мужчины, который продолжал бить ее молотком по голове. Злоумышленник сначала даже не считался с присутствием полицейских.

Смотрите видео, как правоохранители спасли женщину:

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Пострадавшая не написала заявление в полицию

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что этот случай произошел в Сочельник, 6 января. Правоохранители действовали согласно протоколу, ведь была настоящая угроза жизни женщины. Они делали все возможное, чтобы спасти пострадавшую.

Она сказала, что претензий к мужчине нет. Это ее право,

– добавила Добровольская.

Так что мужчине удалось избежать ответственности после жестокого избиения жены, ведь она отказалась писать на него заявление