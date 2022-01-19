Обличчя постраждалої було все в крові. Чоловік розбив їй голову.

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Розлючений чоловік жорстоко побив дружину

Житель Борислава Володимир Наумов 16 січня оприлюднив на своїй сторінці моторошне відео, яке швидко поширили користувачі соцмережі. У ролику видно, як поліцейські рятують жінку від її розлюченого чоловіка.

Правоохоронців викликали сусіди, які почули крики з квартири подружжя на першому поверсі. У вікні вони побачили закривавлену жінку, яка благала про допомогу. Прибувши на місце події, двоє патрульних виламали двері. Спеціальних засобів у них не було, тож правоохоронці взяли дошку з двору.

Їм вдалося врятувати жінку від агресивного чоловіка, який продовжував бити її молотком по голові. Зловмисник спершу навіть не зважав на присутність поліцейських.

Дивіться відео, як правоохоронці врятували жінку:

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Постраждала не написала заяву в поліцію

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що цей випадок трапився у Святвечір, 6 січня. Правоохоронці діяли, згідно з протоколом, адже була справжня загроза життю жінки. Вони робили усе можливе, щоб врятувати постраждалу.

Вона сказала, що претензій до чоловіка не має. Це її право,

– додала Добровольська.

Тож чоловікові вдалося уникнути відповідальності після жорстокого побиття дружини, адже вона відмовилася писати на нього заяву