За словами очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова, мотивом підозрюваного нібито був спалах ревнощів. Наразі його вже затримали і обіцяють домогтися справедливого покарання.

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Підозрюваний бив жінку руками і ногами / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Вагітна померла в муках

Відомо, що загиблій було 34 роки. Чоловік бив її руками і ногами так сильно, що у жінки діагностували численні розриви внутрішніх органів, а також крововиливи. Ці травми виявилися несумісними з життям, і жертва домашнього насильства померла. Сиротою залишилася 15-річна дівчинка.

Натомість аб'юзер вже поквапився заявити, що шкодує про скоєне. Водночас, він запевнив, що нібито був у стані афекту, оскільки його дружина добу не з'являлася вдома. Чоловік зізнався, що бив її по голові, плечах та інших частинах тіла, але не зміг пригадати, скільки саме було ударів.

Важливо! За попередніми даними, на момент смерті жінка була вагітною, однак остаточно це встановить експертиза.



Убитій жінці було лише 34 роки / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

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Тенденція лякає

Нєбитов наголосив, що у 2021 році правоохоронці виявили 5398 фактів домашнього насильства. Винних у цьому притягнули до відповідальності, однак статистика змінилася не в кращий бік. Адже у 2020 році повідомлень про такі злочини було на 3254 менше.

Так, лише у Київській області протягом останнього року викрили 1233 домашніх тиранів. Загалом в регіоні на профілактичному обліку їх наразі нараховується 4189 осіб.

Поліція має справу вже зі сформованими порушниками, але без відповіді залишаються питання, де кривдники виховувались? Чому їх навчали батьки, вихователі, вчителі та оточення? Нам потрібно щоденно працювати разом та вже змалечку виховувати нульову толерантність до насилля, піднімати правосвідомість і законослухняність нашої громади,

– підкреслив Нєбитов.

Зверніть увагу! У чотирьох містах Київщини вже працюють спеціалізовані групи протидії домашньому насильству. Вони сформовані з поліцейських, яких окремо вчили правильно реагувати на такі виклики.



Будинок, де сталося моторошне вбивство вагітної / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

На Київщині чоловік до смерті побив вагітну співмешканку: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Забив до смерті вагітну дружину … через ревнощі! Досі залишається актуальною проблема домашнього насильства в нашому суспільстві. У деяких осіб, на жаль, залишається нормою висловлювання: "Б'є – значить любить".

Днями у Баришівці стався жахливий випадок, коли співмешканець забив руками і ногами до смерті молоду жінку 1987 року народження. Численні розриви внутрішніх органів і крововиливи стали причиною смерті молодої мами. У неї залишилася 15-річна донька. За попередньою інформацією, вбита була вагітною, але ми це підтвердимо або спростуємо після отримання результатів відповідної експертизи. І все це – лише через ревнощі.

Нелюда поліція Київщини вже затримала. Каже, що жалкує про скоєне, але я впевнений, що він отримає суворе покарання, на яке справді заслуговує.

У 2021 році ми робили акцент наших територіальних підрозділів на протидії домашньому насильству. У чотирьох містах Київщини вже функціонують спеціалізовані групи протидії домашньому насильству. Це поліцейські, які отримали відповідні знання щодо тактики дій під час реагування на подібні виклики.

В минулому році наші працівники виявили 5398 фактів вчинення домашнього насильства. Кривдників притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для розуміння ситуації – це на 3254 адміністративні правопорушення більше, ніж попереднього року (2144).

Лише ж за останній рік поліція Київщини додатково викрила 1233 домашніх кривдники. На профілактичному обліку їх вже 4189 осіб.

Поліція має справу вже зі сформованими порушниками, але без відповіді залишаються питання, де кривдники виховувались? Чому їх навчали батьки, вихователі, вчителі та оточення?

Нам потрібно щоденно працювати разом та вже змалечку виховувати нульову толерантність до насилля, піднімати правосвідомість і законослухняність нашої громади. Починати кожен повинен із себе. Вихованих, культурних, освічених і чесних людей нам ніхто не приведе. Треба самим працювати над розвитком громадянського суспільства.