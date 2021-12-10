З власних джерел 24 канал довідався, що трагічний випадок трапився у селі Чайковичі. Пораненого зловмисника госпіталізували.

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Чоловік вбив вагітну дружину

Приблизно о 7:50 правоохоронцям надійшло повідомлення про конфлікт, який трапився між чоловіком і дружиною у селі Чайковичі Самбірського району. Заявник розповів, що під час сварки могла постраждати жінка.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції. Там вони виявили тіло 31-річної вагітної жінки. Її 40-річного чоловіка з раною шиї госпіталізували.

Правоохоронці попередньо встановили, що саме він кілька разів вдарив дружину ножем. Після цього зловмисник намагався вчинити самогубство, перерізавши собі горло.

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У будинку перебувала 10-річна дівчинка

У момент сварки в будинку була 10-річна донька подружжя. Перелякана дівчинка втекла до рідних та розповіла їм про те, що відбувається вдома. Своєю чергою, вони зателефонували поліцейським.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагедії.

Зверніть увагу! У коментарі 24 каналу, односельці подружжя розповіли, що родина була благополучною. Вони мали 2 доньки віком 10 та 14 років. Старшої у момент вбивства у будинку не було. Загибла перебувала на перших місяцях вагітності.