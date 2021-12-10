Из собственных источников 24 канал узнал, что трагический случай произошел в селе Чайковичи. Раненого злоумышленника госпитализировали.

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Мужчина убил беременную жену

Примерно в 7:50 правоохранителям поступило сообщение о конфликте, который случился между мужем и женой в селе Чайковичи Самборского района. Заявитель рассказал, что во время ссоры могла пострадать женщина.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции. Там они обнаружили тело 31-летней беременной женщины. Ее 40-летнего мужа с раной шеи госпитализировали.

Правоохранители предварительно установили, что именно он несколько раз ударил жену ножом. После этого злоумышленник пытался совершить самоубийство, перерезав себе горло.

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В доме находилась 10-летняя девочка

В момент ссоры в доме была 10-летняя дочь супругов. Испуганная девочка сбежала к родным и рассказала им о том, что происходит дома. В свою очередь, они позвонили полицейским.

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагедии.

Обратите внимание! В комментарии 24 каналу, односельчане супругов рассказали, что семья была благополучной. У них было 2 дочери в возрасте 10 и 14 лет. Старшей в момент убийства в доме не было. Погибшая находилась на первых месяцах беременности.