Злоумышленник убил свою мать во время конфликта. Потом он сам позвонил в полицию и сказал, что маму нашел мертвой, а кто совершил преступление – он не знает. Случилось это 23 октября вечером.

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Убил топором во время конфликта

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что, вернувшись домой, он обнаружил в доме тело своей 60-летней матери без признаков жизни. К тому же труп был со следами насильственной смерти.

На затылке погибшей полицейские обнаружили рубленые раны. Позже медики установили, именно эти телесные повреждения и стали причиной смерти женщины.

Впоследствии оказалось, что причастным к смерти является сын погибшей, который и сообщил о "найденном" в доме теле в полицию. В тот день около 8 часов утра он трижды ударил свою мать топором в область затылка. В результате инцидента она умерла на месте происшествия.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и сотрудники других служб Стрыйского районного управления полиции.

Что грозит злоумышленнику