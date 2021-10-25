Зловмисник вбив свою матір під час конфлікту. Потім він сам зателефонував у поліцію і сказав, що маму знайшов мертвою, а хто вчинив злочин – він не знає. Трапилось це 23 жовтня увечері.
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Вбив сокирою під час конфлікту
У поліцію надійшло повідомлення від чоловіка про те, що, повернувшись додому, він виявив у будинку тіло своєї 60-річної матері без ознак життя. До того ж труп був зі слідами насильницької смерті.
На потилиці загиблої поліцейські виявили рубані рани. Пізніше медики встановили, саме ці тілесні ушкодження і стали причиною смерті жінки.
Згодом виявилось, що причетним до смерті є син загиблої, який і повідомив про "знайдене" в будинку тіло у поліцію. Того дня близько 8 години ранку він тричі вдарив свою матір сокирою в ділянку потилиці. У результаті інциденту вона померла на місці події.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.
Що загрожує зловмисникові
- Поліцейські затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
- Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
- Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.