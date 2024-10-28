Мэр Львова Андрей Садовый считает, что разрешение на работу такси в ночное время является правильным шагом для Львова. Об этом он написал у себя в телеграмме.
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При этом Садовый обосновал свое мнение и заметил, что бывают непредсказуемые ситуации, когда нужно вызвать такси ночью.
Если поезд прибывает или отправляется во время комендантского часа, важно иметь возможность добраться с вокзала домой или наоборот. Кроме того, бывают ситуации, когда нужно доехать до больницы, ведь не все случаи являются чрезвычайными и требуют вызова скорой,
– отметил Садовый.
Он еще раз подчеркнул, что это решение является логичным и таким, что учитывает потребности людей в чрезвычайных обстоятельствах.
Также Андрей Садовый отметил, что те водители, которые имеют право на перевозку, – проверены и лицензированы. Поэтому, эта услуга является безопасной и поможет избежать манипуляций со стороны недобросовестных перевозчиков.
Отменили такси не для развлечений
В то же время, мэр отметил, что передвигаться по городу в ночное время следует только при крайней необходимости.
"Это решение - не повод для прогулок или развлечений", – написал Андрей Садовый.
При этом добавил, что точно так же, как мэрия обратилась с просьбой разрешить работу ночного такси, она может обратиться с требованием эту работу остановить.
Всегда ли будут требовать пропуск в такси
- Вообще для пребывания во время комендантского часа во Львове нужен пропуск, который можно получить в комендатуре. Его будут иметь все водители сервисов,, которые будут работать в ночное время.
- При этом во Львовской ОГА объяснили, что пропуск не будут требовать у пассажиров, кто передвигается по городу по крайней необходимости