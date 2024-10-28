Мэр Львова Андрей Садовый считает, что разрешение на работу такси в ночное время является правильным шагом для Львова. Об этом он написал у себя в телеграмме.

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При этом Садовый обосновал свое мнение и заметил, что бывают непредсказуемые ситуации, когда нужно вызвать такси ночью.

Если поезд прибывает или отправляется во время комендантского часа, важно иметь возможность добраться с вокзала домой или наоборот. Кроме того, бывают ситуации, когда нужно доехать до больницы, ведь не все случаи являются чрезвычайными и требуют вызова скорой,

– отметил Садовый.

Он еще раз подчеркнул, что это решение является логичным и таким, что учитывает потребности людей в чрезвычайных обстоятельствах.

Также Андрей Садовый отметил, что те водители, которые имеют право на перевозку, – проверены и лицензированы. Поэтому, эта услуга является безопасной и поможет избежать манипуляций со стороны недобросовестных перевозчиков.

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В то же время, мэр отметил, что передвигаться по городу в ночное время следует только при крайней необходимости.

"Это решение - не повод для прогулок или развлечений", – написал Андрей Садовый.

При этом добавил, что точно так же, как мэрия обратилась с просьбой разрешить работу ночного такси, она может обратиться с требованием эту работу остановить.

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