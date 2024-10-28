Будет ли работать такси ночью во Львове

Во Львове заработает такси от компаний Bolt и Uklon. Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, решение вступит в силу уже на этой неделе.

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Андрей Москаленко Первый заместитель городского головы Львова Многие поезда и автобусы во Львове прибывают ночью, когда легально вызвать такси невозможно. От 20 до 30 поездов останавливаются во Львове с 00:00 до 05:00, и часто людям с детьми надо добраться до своих домов, гостиниц или других локаций.

Москаленко уточняет, что для осуществления поездок в комендантский час был создан специальный механизм. Речь идет о выдаче соответствующих пропусков для водителей.

Нужно ли пассажирам иметь пропуск для езды на такси

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень заявил, что для пассажиров наличие пропуска в комендантский час не является обязательным.

Тарас Грень Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Всегда есть вопрос здравого смысла. Когда лицо вынуждено пользоваться услугами такси, очевидно, что к нему вопросов не будет.

Обратите внимание! Как водителям, так и пассажирам, необходимо будет иметь с собой военно-учетные документы.