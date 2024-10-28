Чи працюватиме таксі вночі у Львові

У Львові запрацює таксі від компаній Bolt та Uklon. Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, рішення набере чинності уже цього тижня.

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Андрій Москаленко Перший заступник міського голови Львова Багато потягів і автобусів у Львові прибувають вночі, коли легально викликати таксі неможливо. Від 20 до 30 потягів зупиняються у Львові з 00:00 до 05:00, і часто людям з дітьми треба дістатися до своїх домівок, готелів чи інших локацій.

Москаленко уточнює, що для здійснення поїздок у комендантську годину було створено спеціальний механізм. Йдеться про видачу відповідних перепусток для водіїв.

Чи потрібно пасажирам мати перепустку для їзди на таксі

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень заявив, що для пасажирів наявність перепустки у комендантську годину не є обов'язковою.

Тарас Грень Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Завжди є питання здорового глузду. Коли особа вимушена користуватися послугами таксі, очевидно, що до неї запитань не буде.

Зверніть увагу! Як водіям, так і пасажирам, необхідно буде мати з собою військово-облікові документи.