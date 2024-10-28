Хто може отримати такий грант

Цей грант надається ветеранам та членам їх сімей. Замміністра економіки Тетяна Бережна розповіла, що, станом на зараз, є уже 1 150 переможців, які отримають таку допомогу від держави.

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Тетяна Бережна

Заступниця міністра економіки України

Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин вже 540 мільйонів гривень.

Найбільш популярними напрямами для використання гранту є:

  • торгівля (як гуртова, так і роздрібна);
  • організація харчування;
  • тимчасове розміщення;
  • переробна промисловість.

Який розмір цього гранту

Розмір фінансової підтримки залежить від кількості робочих місць, які може створити підприємець. Ветеран має право отримати такий грант:

  • допомога до 250 тисяч гривень надається особам, що мають створити одне робоче місце;
  • до 500 тисяч гривень – 2 робочих місця;
  • до 1 мільйона гривень – 4 робочих місця.

Зверніть увагу! Аби отримати грант від 500 тисяч до 1 мільйону гривень, ветеран має бути ФОПом не менш як 3 роки.

Подружжя ветеранів може отримати менші гранти:

  • до 250 тисяч гривень можна отримати за умови створення принаймні одного робочого місця;
  • до 500 тисяч гривень – 2 робочих місць.

Зауважте! Ці гранти можливі лише в форматі співфінансування – 70% покриває держава, 30% – власні кошти заявника.