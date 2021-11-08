Жінка померла від крововтрати. Уламки ребер пошкодили їй легені.

До теми На Львівщині поліція розкрила жорстоке вбивство 53-річної жінки

Чоловік побив співмешканку до смерті

У вироку суду за 3 листопада мовиться, що жорстоке вбивство трапилось 18 березня у селі Біле. 33-річна жінка приблизно о 21:00 повернулась зі Львова у будинок, в якому жила з 31-річним Тарасом Василечком.

Чоловіку не сподобалось, що вона гуляла з незнайомими йому людьми. Він почав бити співмешканку металевою кочергою. На тілі 33-річної жінки експерти знайшли численні ушкодження:

10 ран, 7 синців та численні садна на голові;

численні садна та синці на всьому тілі;

переломи носа, нижньої щелепи, ліктьової кістки, ребер тощо.

Смерть постраждалої настала через гостру крововтрату, яка стала наслідком розриву легень уламками ребер.

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Львів'янин хотів навчити загиблу "не обманювати"

За словами Тараса Василечка, після побиття співмешканка ще була живою. Він допоміг жінці перевдягнутись та ліг поруч із нею спати. Вранці чоловік побачив, що постраждала померла.

Зловмисник 19 березня пішов до сусіда та розповів, що трапилось. Після цього він пішки вирушив у Львів, де його й затримали правоохоронці. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що "хотів навчити жінку правильно поводитись і не обманювати його".

Під час судового засідання Василечко відмовився давати покази, однак про обставини злочину він розповів під час слідчого експерименту. Суддя Перемишлянського райсуду Андрій Савчак, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Його засудили до 9 років у в'язниці. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію.