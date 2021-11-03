Чоловік напав на львів'янина з ножем. Постраждалий потрапив у реанімацію.

До теми Неподалік Львова на таксиста напали з ножем: він потрапив у реанімацію – фото

У Наварії знайшли пораненого таксиста

Приблизно о 2:00 8 липня правоохоронцям зателефонував житель села Наварія. Він розповів, що на одній з вулиць знайшов пораненого чоловіка. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, кінолог, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 32-річний львів'янин, який працював таксистом. Медики виявили на його тілі 5 ножових поранень. Чоловіка госпіталізували у реанімацію. Неподалік місця злочину поліцейські знайшли його автомобіль BMW.



Таксисту завдали 5 ударів ножем / Фото Поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали нападника

Оперативники карного розшуку того ж дня встановили, що на таксиста напав його пасажир, 21-річний дрогобичанин. Зловмисника розшукали у Львові та затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Нападнику загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере підозрюваному покарання.



На львів'янина напав 21-річний дрогобичанин / Фото поліції Львівщини