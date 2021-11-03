Мужчина напал на львовянина с ножом. Пострадавший попал в реанимацию.

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В Наварии нашли раненого таксиста

Примерно в 2:00 8 июля правоохранителям позвонил житель села Навария. Он рассказал, что на одной из улиц нашел раненого мужчину. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные, кинолог, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 32-летний львовянин, который работал таксистом. Медики обнаружили на его теле 5 ножевых ранений. Мужчину госпитализировали в реанимацию. Неподалеку от места преступления полицейские нашли его автомобиль BMW.

Таксисту нанесли 5 ударов ножом / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали нападавшего

Оперативники уголовного розыска в тот же день установили, что на таксиста напал его пассажир, 21-летний дрогобычанин. Злоумышленника разыскали во Львове и задержали.

Следователи открыли уголовное производство за "покушение на убийство". Нападавшему грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и изберет подозреваемому наказание.



На львовянина напал 21-летний дрогобычанин / Фото полиции Львовщины