С данными ZAXID.NET, иностранец приехал в Украину из Грузии. Пострадавший является студентом Львовской политехники. Нападение произошло 23 октября.

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Набросился и избил

По данным полиции, около 4.30 утра иностранец набросился на 18-летнего студента. Нападавший ударил парня, в результате чего потерпевший упал на землю.

Тогда грузин отобрал у студента мобильный телефон и убежал. Сейчас пострадавший находится в больнице. Следователи сообщили иностранцу о подозрении за "разбой". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Пока правоохранители решают вопрос о мере пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Нападение в Черновцах