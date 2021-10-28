З даними ZAXID.NET, іноземець приїхав до України з Грузії. Постраждалий натомість є студентом Львівської політехніки. Напад стався 23 жовтня.
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Накинувся і побив
За даними поліції, близько 4.30 ранку іноземець накинувся на 18-річного студента. Нападник вдарив хлопця, внаслідок чого потерпілий впав на землю.
Тоді грузин відібрав у студента мобільний телефон та втік. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. Слідчі повідомили іноземцю про підозру за "розбій". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.
Поки що правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Напад у Чернівцях
- П'яний молодик з кулаками накинувся на охоронця торгового центру. Він не погодився з тим, що йому зробили зауваження через розпивання алкоголю посеред вулиці.
- Після цього правопорушника затримали та передали працівникам поліції. До того ж охоронці викликали швидку, адже молодик "був у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння та поводився вкрай агресивно".
- У охоронній службі розповіли, що "закінчилась ця історія тим, що прийшла мати хлопця і забрала його додому".