У зв'язку з цим Львів стане новим великим транспортним хабом Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового.

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Львів стане великим транспортним хабом Європи

За підсумками зустрічі у Лондоні Андрій Садовий повідомив, що три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів долучаться до роботи на цьому напрямку. Йдеться про Gleeds, BDP, PwC.

За його словами, протягом найближчих трьох місяців компанії створять список пріоритетних проєктів для залучення фінансування. Одним із головних напрямків буде створення автомобільного та залізничного вузла у Львові.

Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи. Fingers crossed,

– ідеться у повідомленні міського голови.

До слова, нещодавно Україна та Велика Британія підписали угоду на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів, за якою Україна отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM та пускові установки для посилення своєї протиповітряної оборони.