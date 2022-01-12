По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, мотивом подозреваемого якобы была вспышка ревности. Сейчас его уже задержали и обещают добиться справедливого наказания.

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Подозреваемый бил женщину руками и ногами / Фото из фейсбука Андрея Небытова

Беременная умерла в муках

Известно, что погибшей было 34 года. Муж бил ее руками и ногами так сильно, что у женщины диагностировали многочисленные разрывы внутренних органов, а также кровоизлияния. Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью, и жертва домашнего насилия умерла. Сиротой осталась 15-летняя девочка.

Зато абьюзер уже поторопился заявить, что сожалеет о содеянном. В то же время, он заверил, что якобы был в состоянии аффекта, поскольку его жена сутки не появлялась дома. Мужчина признался, что бил ее по голове, плечам и другим частям тела, но не смог вспомнить, сколько именно было ударов.

Важно! По предварительным данным, на момент смерти женщина была беременной, однако окончательно это установит экспертиза.



Убитой женщине было всего 34 года / Фото из фейсбука Андрея Небытова

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Тенденция пугает

Небытов отметил, что в 2021 году правоохранители выявили 5398 фактов домашнего насилия. Виновных в этом привлекли к ответственности, однако статистика изменилась не в лучшую сторону. Ведь в 2020 году сообщений о таких преступлениях было на 3254 меньше.

Так, только в Киевской области в течение последнего года разоблачили 1233 домашних тиранов. Всего в регионе на профилактическом учете их сейчас насчитывается 4189 человек.

Полиция имеет дело уже со сложившимися нарушителями, но без ответа остаются вопросы, где обидчики воспитывались? Чему их учили родители, воспитатели, учителя и окружение? Нам нужно ежедневно работать вместе и уже с детства воспитывать нулевую толерантность к насилию, поднимать правосознание и законопослушность нашей общины,

– подчеркнул Небытов.

Обратите внимание! В четырех городах Киевской области уже работают специализированные группы противодействия домашнему насилию. Они сформированы из полицейских, которых отдельно учили правильно реагировать на такие вызовы.



Дом, где произошло жуткое убийство беременной / Фото из фейсбука Андрея Небытова

В Киевской области мужчина до смерти избил беременную сожительницу: видео

Текст публикации Андрея Небытова:

Забил до смерти беременную жену ... из-за ревности! До сих пор остается актуальной проблема домашнего насилия в нашем обществе. У некоторых лиц, к сожалению, остается нормой высказывание: "Бьет – значит любит".

На днях в Барышевке произошел ужасный случай, когда сожитель забил руками и ногами до смерти молодую женщину 1987 года рождения. Многочисленные разрывы внутренних органов и кровоизлияния стали причиной смерти молодой мамы. У нее осталась 15-летняя дочь. По предварительной информации, убитая была беременной, но мы это подтвердим или опровергнем после получения результатов соответствующей экспертизы. И все это – лишь из-за ревности.

Изверга полиция Киевской области уже задержала. Говорит, что сожалеет о содеянном, но я уверен, что он получит суровое наказание, которое действительно заслуживает.

В 2021 году мы делали акцент наших территориальных подразделений на противодействии домашнему насилию. В четырех городах Киевской области уже функционируют специализированные группы противодействия домашнему насилию. Это полицейские, которые получили соответствующие знания относительно тактики действий во время реагирования на подобные вызовы.

В прошлом году наши работники выявили 5398 фактов совершения домашнего насилия. Обидчиков привлекли к административной ответственности по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для понимания ситуации – это на 3254 административных правонарушения больше, чем в предыдущем году (2144).

Всего же за последний год полиция Киевской области дополнительно разоблачила 1233 домашних обидчиков. На профилактическом учете их уже 4189 человек.

Полиция имеет дело уже со сложившимися нарушителями, но без ответа остаются вопросы, где обидчики воспитывались? Чему их учили родители, воспитатели, учителя и окружение?

Нам нужно ежедневно работать вместе и уже с детства воспитывать нулевую толерантность к насилию, поднимать правосознание и законопослушность нашей общины. Начинать каждый должен с себя. Воспитанных, культурных, образованных и честных людей нам никто не приведет. Надо самим работать над развитием гражданского общества.