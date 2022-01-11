Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Матеріали справи скерували на розгляд суду.

До теми На Львівщині чоловік забив сокирою рідну маму

Чоловік вбив власну матір

Правоохоронці встановили, що у п'яного 26-річного жителя Миколаєва та його матері виникла сварка. Під час словесної перепалки чоловік схопився за сокиру та кілька разів вдарив жінку її тупою частиною.

Постраждала отримала надважкі травми. Вона загинула на місці події. Після цього зловмисник зателефонував у поліцію та розповів, що знайшов тіло матері без ознак життя. Однак правоохоронці встановили, що саме він був причетним до її вбивства.

Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.



Зловмисник вбив жінку сокирою / Фото поліції Львівщини

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